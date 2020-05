Walhalla-Würdigung für Netural, pixelart und seso

de, atDrei österreichische Agenturen gehören dem Kreis der im jährlich erscheinenden Annual Multimedia Ausgezeichneten an. Für die in Linz und Wien ansässige Netural hat diese Würdigung schon Tradition. Die Agentur gehört seit einigen Jahren zu den Gewinnern dieser Auswahl beispielhafter, multimedialer Kreativität. Für die Salzburger Pixelart und die Wiener seso ist diese Auszeichnung aus Deutschland nicht an der Tagesordnung. Und nur seso holte Gold.