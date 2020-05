Wala entwickelt Dr.-Hauschka-Verpackungsdesign

Das Unternehmen spricht von einem "puristischen-edlen Design, bei dem schlichtes Weiß die Bühne bildet". Die Unterschiede und das visuell Neue ist dann auch sublimer Natur. Der bisher in der Wort-Bild-Marke eingesetzte Gold-Ton wurde von einem Platin-Ton abgelöst, dessen Einführung mit seiner moderne und zurückhaltende Wirkung begründet wird.



Neben der visuellen Adaption, die als Aufwertung in der Wahrnehmung wirksam werden soll, wurde die Benennung der Produkte geklärt, um deren Aufgaben eindeutig erkennbar zu machen.



"Das neue Verpackungsdesign und die teilweise veränderte Namensgebung trägt die hohe innere Substanz der Dr. Hauschka-Produkte jetzt noch klarer und schneller erkennbar nach außen", kommentiert der Vorsitzend der Wala Heilmittel-Geschäftsführung, Johannes Stellmann, die erfolgten Packaging-Design-Adaptierungen.



Diesen wurde zunächst die Gesichtspflege-Range unterzogen. Parallel zu dieser jetzt erfolgenden Neuerungen wird ein Zwei-Sprachen-Konzept für die Produkte eingeführt, die den Kauf der Produkte in deutsch-englischer Sprachvariante ermöglicht. Das soll wiederum die Internationalität der Marke Dr. Hauschka stärken und fördern. Im September 2014 werden die Körperpflege-Produkte der Linie auf dieses neue Marken-Erscheinungsbild hin optimiert.