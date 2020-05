W24 holt Fussball und Mode ins Programm

Zwei Tage Mode und quasi eine Art Event-Programmierung bietet der Sender am 22. und 23. September. In der Primetime und der Nacht der beiden Sendetag strahlt W24 60 Modeschauen aus, die im Rahmen der MQ Vienna Fashion Week stattfanden. Es gehen 20 Stunden Mode auf Sendung.



Diese Programm-Erweiterung folgt einem strategischen Plan, den Kurt Raunjak, Chefredakteur des Stadt-TV-Senders, so skizziert: "Wir wollen mit dem Ausbau unserer Nachrichten, mehr Erst-Ausstrahlungen und der verstärkten Event-Berichterstattung Standards für Stadtfernsehen setzen."



