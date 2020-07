W24 ergänzt Magazin-Angebot

atW24 platziert am Donnerstag-Vorabend ein neues Format. Mit dem 25-minütigen Wien Magazin will der TV-Sender der Stadt und deren Bürgern noch näher rücken. "Das große Interesse der Zuseher an Wiener Geschichten hat uns zur Entwicklung des neuen Formats motiviert", skizziert W24-Programmdirektor Michael Kofler die Intention dieser Magazin-Entwicklung.