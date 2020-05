Vorsprung durch Entwicklung

Mittelpunkt bleiben die Ringe. Durch die Bearbeitung der Oberfläche und des Profils wurde die Wort-Bild-Marke sichtlich modernisiert. Markanter neuer Teil des entwickelten Corporate Designs ist die "Audi-Type", die eigene, aus einem Typografiewettbewerb stammende Schriftart. Weiters wurden die Farbcodes optimiert. Anlass dafür ist der 100. Geburtstag. Peter Schwarzbauer, Vorstand Marketing und Vertrieb der Audi AG: " Audi ist damit die progressivste Premiummarke." Das Corporate Design und das Logo werden ab sofort in allen Kommunikationsmitteln eingesetzt. Bereits zu sehen ist es beispielsweise in den Printsujets für den Audi A5 Sportback in der aktuellen Spiegel-Ausgabe auf Seite 8. Die grafische Umsetzung kommt von MetaDesign.



