Vondensocken.com tritt im Fernsehen auf

atDie Produkte sind für unsere Füsse. Der Film ist für unsere Augen. VondenSocken.com, 2011 in Wien gegründeter Online-Mode-Handel, geht mit einem TV-Spot in das anlaufende Weihnachtsgeschäft 2013 und in die kalte Jahreszeit. Das ist die erste reichweiten-orientierte TV-Kampagne des Unternehmens. Darin treten Socken an grossen und kleinen Füssen auf und es wird gezeigt auf welchem Wege diese an ihre Bestimmungsorte gelangen.