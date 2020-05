Von der Couch in die Coaching Zone

at // Zum Beginn der Wintersport-Saison, wenn Sport in Österreich wieder mit positiven Emotionen aufgeladen wird, lanciert Intersport eine neue Marketing-Kampagne. Damit werden die Outlets zur "Coaching Zone" und die Mitarbeiter zu "Berater mit besonderer Kompetenz". Für die "Coaches" werben ÖSV-Cheftrainer Hans Pum, Olympia-Medaillen-Gewinnerin Violetta Oblinger-Peters und der Laufprofi Michael Buchleitner. Die von Dirnberger DeFelice realisierte Kampagne ist im TV, in Printmedien und im Internet zu sehen. atmedia.at