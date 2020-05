Volvo V40-Kampagne thematisiert Persönlichkeit

Primär geht es um die Möglichkeiten den Volvo V40 an sich, an seine individuellen Fahrerlebnis-Bedürnisse anzupassen.



In der Ogilvy-Kampagne ist ein 25-Sekunden-Spot eingesetzt, der die Botschaft It's you. auslöst, die auf Online-Werbeträgern mittels der Werbemittel Banner und Sitebrandings zugespitzt wird. Auf diesen Formaten wird die Fahrzeug-Individualisierung mittels Farbgestaltung nachempfunden.



Dazu wird eine 16-seitige Beilage in Tageszeitung und Beilagen platziert, die nicht nur den V40 sondern die gesamte Volvo-Modellpalette präsentiert, die mit QR-Codes die Fahrzeug- und Marken-Präsentation erweitert.