Vol.at beendet Geheimniskrämerei um Tagesnutzung

Tagsüber liegt der Zugriff auf VOL.at im Schnitt in einem Korridor von 2.000 bis 3.000 Unique Clients. Diese Nutzung ist in etwa annähernd so hoch, wie die Besucherzahl der Heimspiele der beiden Ländle-Fussball-Teams - SCR Altach und Austria Lustenau - die in der Bundesliga in der Ersten Liga spielen.



Oberhalb dieses Live-Nutzung-Tickers weist Vorarlberg Online, die ständig aktualisierte Nachfrage und das Interesse nach den redaktionellen Inhalten des Portals, allerdings ohne diese zu quantifizieren, aus.



Klarerweise ist Vertrauen die Voraussetzung dafür, die veröffentlichten Zahlen auch als glaubwürdig zu erachten. Jedenfalls verdient dieser Offenbarungsschritt Respekt!



atmedia.at