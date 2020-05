Vodoo-Puppe auf Wien-Fahrt

atEiner roten Voodoo-Puppe kann man bis 8. Oktober in Wien begegnen. Auch wenn am 10. Oktober in Wien gewählt wird, ist die Puppe kein Teil des laufenden Wahlkampfs. Die Puppe ist das Markenzeichen der HDI Versicherung. Sie wird ab 27. September, in zwei Phasen durch die Stadt kutschiert.