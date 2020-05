Viva geht mit Vivapedia on Air

de, at, chMit dem 60-minütigen Magazin VIVApedia erweitert Viva sein Programm. Die Eigenproduktion geht erstmals am 26. September 2012 auf Sendung und dreht sich - dessen Name nährt die Vermutung - um Wissensvermittlung und versucht eine Annäherung an Wissenschaftsthemen. Die erste Ausgabe des Magazins dreht sich jedoch um Praktisches und zwar um Traumberufe und die Wege zum "Fussballprofi, It-Girl, Türsteher oder sogar Superheld".