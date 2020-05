at // Im Wiener Radiokulturhaus war diskutiert worden. "40 Jahr Ö1" und die Taufe der Oscar Bronner-Biografie "Trotzdem" waren der Anlaß. Diskutiert wurde natürlich über Medien. Ö1-Programmchef Alfred Treiber, Heute-Herausgeberin Eva Dichand, profil-Herausgeber Christian Rainer und ORF-Plattformmanager Franz Manola schwelgten in Erinnerungen an die frührere österreichische Medienzeit und dramatisierten die gegenwärtigen Bedrohungen für Medien.