Vice nimmt News-Betrieb auf

Die Reichweite von Vice News wird, abgesehen vom genannten YouTube-Channel über Social-Media-Distribution, Content-Partnerschaften mit Online-Medienbetreibern und spezifischem Inhalte-Vertrieb über TV-Sender auf- und ausgebaut.



Darüber hinaus wird Vice News in das Google-Ökosystem eingebettet sein. Und das, wie das Medien-Unternehmen betont, "tief". Was die Implementierung in Google+, Google Maps, Chrome sowie der Launch einer Android-App bedeutet.