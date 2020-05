Vice liefert endlich Noisey Alps

Vice tritt mit Noisey hierzulande mit der explizit geäußerten Absicht an, "die erste Web-Adresse für relevanten Musik-Content abseits reiner Konzert- Album-Rezensionen" zu werden. Selbst ein oberflächlicher Blick durch das Online-Land bleibt an weniger, reiner Musik-Rezensitis, die eventuell gemeint sein könnte, hängen.



Vogt avisiert, dass "Video ein zentraler Baustein unserer Content-Strategie" ist und das wir uns von Noisey "eigenproduzierte Video-Features und Dokumentation mit österreichischen Acts" erwarten dürfen. Und jeder Inhalt der in dem Online-Magazin erscheint, hat die Vice-Medien eigene Perspektive.



Der Chefredakteur betont, dass dieser Launch einen Kontrapunkt zum sukzessiven Verschwinden von Musikmedien sei und Noisey diesen Auflösungserscheinungen mit richtiger redaktioneller Arbeit und inhaltlicher Qualität entgegenwirken werde.