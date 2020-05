VfGH-Verhandlung zu ORF-Facebook-Verbot: Kein Urteil

ORF-Anwalt Stefan Korn verwies darauf, dass eine „Präsenz in Sozialen Netzwerken ohne Kommentierungs- und Postingfunktion faktischen keinen Wert besitzt“, werde dadurch doch der „ureigenste Zweck von Facebook verfehlt“. In seiner Replik betonte Wolfgang Pöschl vom BKS, dass bei allen 39 betreffenden Seiten eine Pinnwand vorhanden sei, die den Nutzern eine Interaktion ermögliche. Dass sich die technischen Gegebenheiten mittlerweile verändert hätten - in der Verhandlung wird der Zeitraum zwischen Juli 2011 und Jänner 2012 behandelt -, stellte Pöschl außer Frage. Allerdings würde durch die Entscheidung des BKS dem ORF „nur ein kleiner Bereich verboten, nämlich jener, der die ständig verfügbaren Foren“ betreffe.