Verschärfter Datenschutz

at, de // Michael Straberger, alleprospekte.at-Geschäftsführer und DMVÖ-Präsident, hält sich derzeit in Berlin auf und berichtet als atmedia.at-Korrespondent von der "Handelsblatt Jahrestagung Direktmarketing". Hier sein Resümee: "In spannendem wirtschaftlichen Umfeld findet zur Zeit die erstklassig besetzte Jahrestag Direktmarketing 2009 des Handelsblatt in Berlin statt. Knapp 100 Teilnehmer lassen sich mit Fach- und Praxisvorträgen in ihrer Dialogmarketing-Strategie bestätigen, gerade jetzt die Kundenbeziehung zu festigen. Customer Empowerment, Web 2.0 Readiness und Case Studies von Auftraggebern wie Apple, Coca Cola, Dresdner Bank oder Procter & Gamble, Volkswagen oder Zurich Financial Services zeigen die aktuellen europäischen Standards. atmedia.at live