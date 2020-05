Versandzeitpunkt: Montag Abend

at // Der E-Mail-Marketing-Spezialist dialog-Mail hat eine umfassende Analyse der E-Mail-Kommunikation angestellt. Die Quintessenz dieser Untersuchung ist, dass der beste Newsletter-Versandzeitpunkt der Montag-Abend ist; Mailings am Donnerstag-Abend doppelt so häufig geöffnet werden wie am Nachmittag; sachliche Betreffzeilen eine deutlich höhere Chancen haben, geöffnet zu werden als Mails mit werblichen Betreffzeilentextierung. Und Männer öffnen mehr Mails als Frauen.