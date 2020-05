Verleger denkt wie Google

int // "Verleger müssen wie Google denken. Sie denken aber meist noch wie Yahoo, der letzte Vertreter der alten Medienunternehmen im Netz." So geht Jeff Jarvis mit den traditionellen Medienunternehmern ins Gericht. Der Blogger und Autor plädiert für ein Überdenken des, seiner Ansicht nach, alten Modells, mit Content, den man besitzen muss, Konsumenten zu locken und zu binden, um die Werbung dazu zu vermarkten. Jarvis, der gerade das Buch "What would Google do?" veröffentlicht hat, empfiehlt auch eine Google-Strategie. Inhalte inklusive Werbung so breit wie möglich zu streuen und zu verlinken. Jarvis Zauberwort lautet auch: Links!