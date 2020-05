Verlagsgruppe News optimiert Tarif-Modell

Als "ein starkes Signal für den österreichischen Werbemarkt" will Ekkehard Veser, Geschäftsführer der Verlagsgruppe News dieses Tarifmodell verstanden wissen. Damit war es, wie er das Modell propagiert, "noch nie so leicht und so wirtschaftlich, in den 15 Magazinen unserer Gruppe zu werben".



