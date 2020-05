Vergrabene Filmschätze Österreichs wiederentdeckt

Das andere Leben“ von Rudolf Steinboeck aus dem Jahr 1948 zeigt die Geschichte einer jungen Jüdin, die in den Jahren des Nationalsozialismus von ihrer Freundin versteckt wurde: ein spannendes Spiel mit der Identität, aber auch ein erstaunlicher Beweis der Zivilcourage. Der Film ist eines der raren Zeugnisse der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Widerstand unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg – und deswegen am Freitag um 20.40 Uhr auf ORF III zu sehen. Als Auftakt zur Reihe „ Filmschatz Österreich“. Für das – von Christiane Hörbiger ab 20.15 Uhr – präsentierte Projekt wurden österreichische Filme der Nachkriegszeit aus den Lagern des Filmarchivs ausgegraben und restauriert.

Am 14. Dezember folgt Hans Thimigs „Gottes Engel sind überall“ (1947) , eine Paraphrase des Chaplin-Klassikers „The Kid“ mit Attila Hörbiger, Susi Nicoletti und Paul Hubschmid; am 21. „Maresi“ (1948) mit Maria Schell.