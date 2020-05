Vangardist macht Druck

Diese "streng limitierte" Sammler-Ausgaben wird in der zweiten September-Woche und zum zweiten Mal erscheinen und ist ein einmaliges jährliches, publizistisches Ereignis von Vangardist Media für die Zielgruppe. Der Verlag realisiert diese Ausgabe in Kooperation mit Puls 4 und dessen Casting-Format Austria's Next Topmodel.



Diese Sonderausgaben des Online-Magazins wird über Hotspot-Vertrieb, und zwar in diesem Fall über ausgewählte Geschäfte und in der Umgebung von Marken wie Diesel, Strellson, Freemann T. Porter, etc. und die Vienna Fashion Week, erfolgen.



Vangardist Media veröffentlich monatliche eine Online-Magazin-Ausgabe, betreibt eine dazu passende App, publiziert täglich aktuelle Inhalte für "progressiv" lebende Männer und verbindet Leser und Marke in einer Community miteinander.