at // Der People-Search-Service 123people.com ist ab sofort in den USA online. Wenige Monate nach dem Launch in Österreich, Deutschland und Schweiz weitet 123people.com sein Markt-Gebiet deutlich aus. Die Zwischenbilanz sieht derzeit so aus: sechs Millionen Nutzer monatlich; rund 50.000 Österreicher fragen täglich Informationen ab. Russel Perry, 123people.com-CEO: "Wir wachsen derzeit Woche für Woche um fast zehn Prozent." atmedia.at