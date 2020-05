Urheberrecht schärfen

at // Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) fordert die Politik auf, die im Urheberrecht fixierten Regelungen zur kommerziellen Nutzung geistigen Eigentums klarer zu regeln und zu verschärfen. "Es muss deutlich gemacht werden, dass jede Vervielfältigung oder Verbreitung solcher Inhalte im unmittelbaren beziehungsweise mittelbaren kommerziellen Zusammenhang rechtliche Konsequenzen nach sich zieht", macht der VÖZ in einem Positionspapier deutlich. Der Verband verlangt gesetzliche Klarstellungen, Urheberrechtsverletzungen als "klassische Eigentumsdelikte" zu ahnden und Internet-Provider "zur zeitlich befristeten Speicherung von Nutzerdaten und zu deren Herausgabe an den Verletzten" zu verpflichten.