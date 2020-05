UPC entwickelt Info-Magazin weiter

Das Konzept der relaunchten UPC News setzt sich aus den Ingredienzien "mehr Inhalte, hochkarätige Studio-Gäste und wertvolle Tipps aus dem UPC-Kundenservice" zusammen. So liefert das Testimonial der Marke in Österreich, Robert Kratky, Informationen zur Multimedia-Welt.



In der ersten, neugestalteten Ausgabe lässt es sich UPC Austria-Geschäftsführer Thomas Hintze nicht nehmen, selbst vor die Kamera zu treten und Trends der Multimedia-Welt zu erläutern.



Das Magazin wird, wie bislang, von Sandra Zotti moderiert.