Spione in der Tasche

Hanno Settele steht unter Beobachtung. Aber nicht nur er, sondern auch wir, die Zuseher: Wir alle stehen unter Beobachtung. Und zwar ununterbrochen. Eine ganze Gesellschaft ist ins Visier der Geheimdienste geraten – und das alles unter dem Vorwand der persönlichen Sicherheit.

So lautet die These der Doku "Unter Verdacht – Im Visier der Geheimdienste" (Donnerstag, 20.15 Uhr, ORFeins), in der Hanno Settele durch die Welt der Spionage führt. Und die ist bei weitem allumfassender, als man glauben möchte.

Der erste Spion sitzt bereits in unserer Tasche – etwa in Form eines Smartphones: "Ein Smartphone erzählt alles über unser Leben", sagt Lukas Sturm, der Regisseur von "Unter Verdacht" im KURIER-Interview: "Wo wir sind, was wir machen, jedes Spiel, das wir herunterladen, unsere Gesundheitsapp, die Freunde, die wir haben... auf all diese Daten kann durch einen Geheimdienst zugegriffen werden. Es ist schlimmer als Orwell."

Und selbst wenn wir uns nicht durch terroristische Umtriebe verdächtig machen, lässt sich durch diese Datenerfassung ein Persönlichkeitsprofil erstellen. Das wiederum gibt Aufschluss – etwa über unsere Gesundheit (was Versicherungen sehr interessiert) oder über unsere Kreditwürdigkeit: "Den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie ein digitales Spiegelbild haben", weiß Sturm. Etwas besseres als Facebook konnte den Geheimdiensten daher also gar nicht passieren. Alles, was man einst mühsam recherchieren musste, findet man heute Online.