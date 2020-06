Paradeis im Paradies

Universum"-Regisseurin Maria Magdalena Koller hat für den Film "Triumph der Tomate" (20.15 Uhr, ORF2) die weite Welt und die nahe Heimat bereist: China und Katar als Gewächshäuser der Welt spielen in der Doku ebenso eine Rolle wie das beschauliche Burgenland. Warum dieses Thema? "Die Tomate ist unter den Top 10 der meist gegessenen Lebensmittel", begründet Koller das im Gespräch mit dem KURIER. Zugrunde lag jedoch die Erinnerung an die eigene Kindheit in der Steiermark: Dort züchtete die Großmutter der Regisseurin die klassischen Ochsenherz-Tomaten, die natürlich nur im Sommer reiften. In der Erinnerung verbindet sie mit den Tomaten "ein Gefühl des Sommers, der Unbeschwertheit", sagt Koller, die als Kind während der heißen Monate überhaupt nichts anderes aß.

Heute ist die Tomate ein globales Phänomen, verfügbar im ganzen Jahr, produziert in fernen Regionen – und: Oft sehr geschmacksarm, wie die Regisseurin findet. Der Kompromiss zwischen Haltbarkeit und Geschmack gehe eindeutig zulasten des Aromas. Die Alternative, "das designte Lebensmittel", wird in dem Film ebenfalls beleuchtet: Am Max-Planck-Institut in Potsdam hat der Biologe Nicolas Schauer eine Methode entwickelt, um ihren Geschmackscode zu knacken.