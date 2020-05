Unilever-Media-Management wechselt

de, at, chUwe Becker, seit 2004 als Media-Direktor für das Media-Management von Unilever in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich, verlässt 2014 den Markenartikel-Konzern nach 29 Jahren. Als sein Nachfolger ist Arne Kirchem designiert, der seit 26 Jahren für Unilever in verschiedenen Marketing- und Verkaufsfunktionen tätig ist. Darüber hinaus wird kolportiert, dass der Konzern weltweit zwölf Prozent der derzeitigen Marketing-Jobs auf regionaler Ebene streichen und bei den Agentur-Kosten weiter den Rotstift ansetzen könnte.