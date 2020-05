Ungesättigte Märkte liefern Wachstum

Eurozonen-Schwäche wirkt innen

2012 erhält der globale Werbemarkt die eingangs erwähnte Wachstumsenergie aus den Olympischen Spielen in London, dem US-Wahlkampf, der Fussball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine und aus Japan. Der Markt erholt sich nach dem Erdbeben im März 2011 wieder stetig.



Auch wenn die Olympischen Spiele und die Fussball-Europameisterschaft in Europa stattfinden, rechnet ZenithOptimedia für Westeuropa mit einem Werbemarkt-Wachstum von 2,0 Prozent im kommenden Jahr. Die Agentur geht weiters davon aus, dass sich die derzeitigen Umwägbarkeiten in der Eurozone nachteilig auf die Bruttoinlandsprodukte der Märkte und die Kommunikationsmarktwirtschaften auswirken werden. Die damit einhergehenden Schwierigkeiten werden sich eher nach innen in der Eurozone als nach außen und auf den globalen Werbemarkt auswirken.

Video und Social Media füttert Display Marketing

Aufgrund der Entwicklung gesättigter Werbemärkte und -regionen wird der Marktanteil der aufstrebenden Märkte - die Summe der Märkte abseits von Nordamerika, Westeuropa und Japan - in den kommenden drei Jahren von 32,3 auf 35,9 Prozent anwachsen.



Innerhalb der Werbe-Gattungen, so die Prognose von ZenithOptimedia, wird der Anteil des Internets an den gesamten Werbe-Investitionen von derzeit 15,9 auf 21,2 Prozent im Jahr 2014 steigen. In vier Märkten kann dieser Marktanteil dann bereits 30 Prozent ausmachen. Kanada, Schweden, Norwegen und Großbritannien werden diese Marke überschreiten.



Für das Online-Wachstum macht die Agentur Display Marketing verantwortlich. Das Wachstum dieser Gattung wird von der Video-Werbung und Social Media getrieben. Paid Search wächst, jedoch nicht in dem bisher gekannten Ausmaß, da in den kommenden drei Jahren eine Nutzungsveränderung durch Mobile und niedrigere Preise ihre Effekte entfalten.

TV stabil

Der Werbemarkt-Anteil von Zeitungen entwickelt sich von 2011 bis 2014 von 20,0 auf 16,5 Prozent. Jener von Magazinen von 9,4 auf 7,9 Prozent. TV bleibt stabil auf, im Schnitt 40,3 Prozent Marktanteil.