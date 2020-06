Und wieder ein Hamburger Tatort unter Wiener Regie

Mit Kinofilmen wie " Rammbock" und "Blutgletscher" hat junge Wiener Regisseur Marvin Kren seinen originellen Zugang zum Thema Horrorfilm unter Beweis gestellt. Vom Tatort Gletscher war es für den 34-jährigen Wiener nicht weit zum Tatort Hamburg, wo er nun zum zweiten Mal Regie führt. Dem Fernsehfilm " Tatort – Die Feigheit des Löwen" (20.15 Uhr, ORF 2) liegt ein Drehbuch des deutschen Krimiautors Friedrich Anis zugrunde, das den syrischen Bürgerkrieg thematisiert.

In einem Park bei Oldenburg wird die Leiche eines Mannes aufgefunden. Der Deutsch-Syrer hatte offenbar Kontakt zu einem Schleuserring, den die Bundespolizei bereits länger observiert. Kommissar Falke ( Wotan Wilke Möhring) und seine Kollegin Lorenz ( Petra Schmidt-Schaller) ermitteln in der verschworenen deutsch-syrischen Gemeinschaft. Der Schrecken des Bürgerkrieges überschattet ihr Zusammenleben, denn viele in Oldenburg lebende Deutsch-Syrer haben Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Krens Mutter, die Schauspielerin Brigitte Kren, ist als Gerichtsmedizinerin zu sehen. Marvin Krens nächster Hamburger Tatort folgt 2015.