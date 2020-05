TV-Spot-Beitrag zum Online-Kauf

Das Unternehmen legt diesem TV-Tracking einen Algorithmus zur Berechnung des Einflusses sekundengenauer Sendezeiten auf die verschiedenen Online-Kanäle zugrunde. intelliAd nimmt für sich in Anspruch, dass dieses eigene Tracking nicht nur Klick- und Conversion-Ergebnisse liefert sondern auch Umsatz und ROI pro TV-Spot und Sendezeit zu liefern im Stande ist.



Darüber hinaus soll das Tracking-Tool in der Lage sein, Wirksamkeiten von TV-Spots auf Konsumentenkontakt-Kanäle wie AdWords, Affiliate- oder E-Mail-Marketing zu erfassen und Wirkung in Form von Klicks und Conversions auszuweisen.



Das heißt wiederum im Umkehrschluß, dass das intelliAd-Werkzeug die Er- und Berechnung von TV-ROIs und TV-CPOs (Cost-per-Order) ermöglicht.



Wolfgang Fröhlich, CEO des Unternehmens, drückt es so aus: "Markenführende Unternehmen, die einen Großteil ihrer Werbebudgets in TV-Werbung investieren, können ab sofort nachweisen, welche Performance ihre TV-Kampagnen haben."