TV Smiles beginnt Real-Time-Advertising

Über Smartstream.tv steigt TVSmiles in das Real-Time-Advertising ein. Das in Berlin ansässige und über ein App ein Bonusprogramm, in dem Werbe-Rezeption belohnt wird, vertreibende Unternehmen bindet in seiner Bewegtbild-Vermarktung die Supply-Side-Platform und Video-Technologie von Smartstream.tv. Die beiden Unternehmen begann bereits vergangenen September ihre Zusammenarbeit. Und diese wird in weiterer Folge optimiert.

TVSmiles liefert, laut eigenen Angaben, derzeit täglich rund 400.000 PreRolls (Bewegtbild-Werbeformate, Anm. d. Red.) aus. Deren View Trough Rate (VTR) läge, wie das Unternehmen beziffert, bei 85 Prozent und die Click Through Rate bei circa "fünf Prozent". Christian Heins, CEO von TVSmiles, spricht weiters von einer "Fill-Rate von 65 Prozent im ersten Monat", um die Smartstream.tv-Kooperation als effektiv, auch aufgrund von deren Targeting, zu charakterisieren.