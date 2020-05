TV-Marktanteile Februar 2014

Den privaten Herausfoderern in den Inhaltsgenres von ORFeins und am Werbemarkt blieb im Februar wenig mehr übrig als in ihre Programme, ihre Stamm- und Kernseher-Schichten und die Volatilität der Wechsel-Seher respektive alle TV-Konsumenten die wenig oder keine Sportaffinität haben, zu vertrauen und ihre Markt-Terrains zu halten. Gegen die exklusiven Event-Inhalte, die der ORF im Februar aufbieten konnte, um im Zuschauer-Markt zu reüssieren, ist für die deutlich kleineren Programm-Anbieter ein schwieriges Unterfangen.



In diesem Kontext erscheinen die 0,2 Prozentpunkte die Servus TV von Februar 2013 auf Februar 2014zulegen konnte wie ein Riesen-Erfolg. Und auch der 0,1-Prozentpunkt-Zuwachs von 3sat sticht aus Marktanteile-Entwicklung im Februar heraus.



In Deutschland erreichen die öffentlich-rechtlichen Geschwister des ORF, ARD und ZDF, mit ihren Winterspiele-Übertragungen und einem vielfältigen Mix an deutschen Olympia-Siegerinnen und -Siegern im Februar 15,1 ( ZDF) und 13,4 Prozent ( ARD) Marktanteil.

1. ORF 2

Februar - 20,2 Prozent

Februar 2013 - 21,7 %

Februar 2012 - 23,7 %

Jänner 2013 - 20,9 %

2. ORFeins

Februar - 19,4 Prozent

Februar 2013 - 17,7 %

Februar 2012 - 15,2 %

Jänner 2013 - 15,2 %

3. RTL

Februar - 5,0 Prozent

Februar 2013 - 5,1 %

Februar 2012 - 6,2 %

Jänner 2013 - 6,2 %

4. SAT.1

Februar - 4,8 Prozent

Februar 2013 - 4,8 %

Februar 2012 - 6,1 %

Jänner 2013 - 4,8 %

5. ProSieben

Februar - 4,5 Prozent

Februar 2013 - 4,9 %

Februar 2012 - 5,0 %

Jänner 2013 - 4,4 %

6. ZDF

Februar - 3,9 Prozent

Februar 2013 - 4,2 %

Februar 2012 - 4,1 %

Jänner 2013 - 4,1 %

7. Vox

Februar - 3,7 Prozent

Februar 2013 - 3,7 %

Februar 2012 - 4,0 %

Jänner 2013 - 3,8 %

8. Puls 4

Februar - 3,2 Prozent

Februar 2013 - 3,3 %

Februar 2012 - 3,2 %

Jänner 2013 - 3,3 %

9. ATV

Februar - 3,0 Prozent

Februar 2013 - 3,2 %

Februar 2012 - 3,2 %

Jänner 2013 - 3,0 %

10. ARD

Februar - 2,9 Prozent

Februar 2013 - 3,0 %

Februar 2012 - 3,0 %

Jänner 2013 - 3,2 %

11. kabeleins

Februar - 2,4 Prozent

Februar 2013 - 2,4 %

Februar 2012 - 2,7 %

Jänner 2013 - 2,5 %

12. RTL II

Februar - 2,1 Prozent

Februar 2013 - 2,1 %

Februar 2012 - 2,1 %

Jänner 2013 - 2,1 %

13. 3sat

Februar - 1,7 Prozent

Februar 2013 - 1,6 %

Februar 2012 - 1,7 %

Jänner 2013 - 1,8 %

14. Servus TV

Februar - 1,4 Prozent

Februar 2013 - 1,2 %

Februar 2012 - 1,0 %

Jänner 2013 - 1,5 %

15. Super RTL

Februar - 0,9 Prozent

Februar 2013 - 1,0 %

Februar 2012 - 1,1 %

Jänner 2013 - 0,9 %

16. sixx Austria

Februar - 0,8 Prozent

Februar 2013 - 0,9 %

Februar 2012 - nicht on Air

Jänner 2013 - 0,8 %

17. ATV II