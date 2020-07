TV-Marktanteile April 2014

Servus TV hält sich auf März- und über den früheren April-Niveaus.



Während ProSieben um 0,8 Prozentpunkte zulegt, verliert die Schwester SAT.1 0,8 Prozentpunkte. Das intessanteste Programm-Phänomen aus der RTL-Gruppe ist Vox. Das Programm ist jenes aus der Mediengruppe, das sich in Österreich betulich in einer unaufgeregten Aufwärtsbewegung im Markt befindet, während es bei der großen Schwester RTL über Stock und Stein und mit den Marktanteilen rauf und runter geht.



Aus dem ORF kommt dazu die Anmerkung, dass sich im April das "Konkurrenzumfeld einmal mehr verschärft" habe, da mittlerweile "83,2 Prozent" aller TV-Konsumenten in Österreich in Haushalten mit digitalem TV-Empfang leben. Dieser Wert liegt 3,7 Prozentpunkte über jenem vom April 2013. Und in den Satelliten-Haushalten sind deshalb 131 und in digitale Kabelhaushalten 104 Programme verfügbar.



Davon werden, wie Experten auch immer wieder betonen, im Schnitt sechs bis acht Programme auch tatsächliche genutzt.

1. ORF 2

April - 20,3 Prozent

April 2013 - 21,4 %

April 2012 - 22,9 %

März - 21,0 %

2. ORFeins

April - 10,2 Prozent

April 2013 - 9,9 %

April 2012 - 12,3 %

März - 14,3 %

3. ProSieben

April - 5,6 Prozent

April 2013 - 4,8 %

April 2012 - 5,8 %

März - 5,2 %

4. RTL

April - 5,3 Prozent

April 2013 - 5,6 %

April 2012 - 5,9 %

März - 5,6 %

5. SAT.1

April - 5,1 Prozent

April 2013 - 5,9 %

April 2012 - 6,0 %

März - 5,1 %

6. ZDF

April - 4,8 Prozent

April 2013 - 5,0 %

April 2012 - 4,2 %

März - 4,1 %

7. Vox

April - 4,2 Prozent

April 2013 - 3,9 %

April 2012 - 4,1 %

März - 4,2 %

8. Puls 4

April - 4,0 Prozent

April 2013 - 3,9 %

April 2012 - 3,0 %

März - 3,2 %

9. ARD

April - 3,6 Prozent

April 2013 - 3,6 %

April 2012 - 3,2 %

März - 3,2 %

10. kabeleins

April - 2,9 Prozent

April 2013 - 2,8 %

April 2012 - 3,1 %

März - 2,7 %

10. ATV

April - 2,9 Prozent

April 2013 - 3,2 %

April 2012 - 3,2 %

März - 3,0 %

12. RTL II

April - 2,3 Prozent

April 2013 - 2,5 %

April 2012 - 2,2 %

März - 2,2 %

13. 3sat

April - 1,6 Prozent

April 2013 - 1,5 %

April 2012 - 1,8 %

März - 1,8 %

14. Servus TV

April - 1,5 Prozent

April 2013 - 1,4 %

April 2012 - 1,1 %

März - 1,5 %

15. Super RTL

April - 1,0 Prozent

April 2013 - 1,1 %

April 2012 - 1,4 %

März - 0,8 %

16. sixx Austria

April - 0,9 Prozent

April 2013 - 0,9 %

April 2012 - nicht on Air

März - 0,8 %

17. ATV II