TV-Marktanteile April 2013

atDrei Markanteilsentwicklungen von Programmen des österreichischen Kern-TV-Marktes prägen den Fernsehmonat April. Erwartbar war die Entwicklung von Puls 4. Mit jedem Schritt der UEFA Champions League in Richtung Finale stieg die Reichweite der Spiele, die letztendlich auch noch entscheidend durch David Alaba und den Durchmarsch des FC Bayern München befeuert wurde. Interessant ist, dass das deutsche öffentlich-rechtliche ZDF die bisherige Privat-TV-Trias ProSieben, RTL, SAT.1, die sich in der Vergangenheit hinter den beiden ORF-Programmen die Plätze in Rotation teilte, sprengte und im April ähnlich hohe Zuschauer-Zugewinne für sich verbuchen durfte wie Puls 4.