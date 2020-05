TV-Filmtipps der Woche

Mi, 20.15 ARTE

Schlafkrankheit

Ebbo und Vera Velten leben seit 20 Jahren in verschiedenen afrikanischen Ländern. Ebbo leitet ein Schlafkrankheitsprojekt und erlebt diese Arbeit als erfüllend. Vera hingegen fühlt sich in der internationalen Gemeinschaft in Kamerun verloren. Vor allem leidet sie unter der Trennung von ihrer vierzehnjährigen Tochter Helen, die in Deutschland in einem Internat lebt.

KURIER-Wertung: *** von *****

Gesellschaftsdrama D/ NL/F 2011. Regie: Ulrich Köhler. Mit: Pierre Brokma, Jean Christophe Folly.