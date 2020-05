TV-Filmtipps der Woche

Vom zwölfjährigen Jungen, der sich zum Karate Kid mausert bis hin zu altgedienten Actionhelden wie Bruce Willis und Morgan Freeman in "R.E.D. - Älter. Härter. Besser" ist in dieser TV-Woche für jeden Actiongeschmack etwas dabei. Außerdem gibt es mit "The Green Hornet" und "Spider Man II" gleich zwei Comic-Verfilmungen. Und Florian David Fitz beweist in "Vincent will meer" sein schauspielerisches Können.