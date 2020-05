TV-Filmtipps der Woche

Sa 22.10 SERVUS TV



Rosemaries Baby



Rosemarie und ihr Mann Guy ziehen in ein düsteres New Yorker Mietshaus. Ihre Nachbarn sind Minnie und Roman, ein schrulliges älteres Ehepaar, mit dem sich besonders Guy zunehmend anfreundet. In der Waschküche lernt Rosemarie Terry kennen, die kurz danach Selbstmord begeht. Als Rosemarie nach einem Vergewaltigungs-Traum schwanger wird, glaubt sie an eine satanische Verschwörung und verdächtigt Minnie und Roman solcher Umtriebe.



KURIER-Wertung: ***** von *****



Horror-Film USA 1967, Regie: Roman Polanski. Mit: Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, Sidney Blackmer, Maurice Evans, Ralph Bellamy, Patsy Kelly, Elisha Cook jr., Emmaline Henry.