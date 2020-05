Todesfall bei den "Simpsons"?

"Die Simpsons": Bevor hier ein Raunen durch die Leserschaft geht: Die "Simpsons" sind noch immer großartig. Auch in ihrer mittlerweile 25. Staffel. Dass sie an Witz und Subtilität alter Folgen (wir erinnern uns an Homer Simpson als lebende Kanonenkugel) nicht mehr anschließen können, ist aber kaum zu übersehen. Dazu ist ihnen mit "Family Guy" eine echte Konkurrenz erwachsen. Aufhören sollen sie trotzdem nie, die Simpsons.

