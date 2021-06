"Titanic" verspottet Schumacher und Lauda

Und so hat auch Titanic-Chefredakteur Tim Wolff nur Häme für den Boulevard übrig. In einer Aussendung vom Dienstag schrieb er: "Die Kritik von Herrn Lauda macht uns betroffen. Immerhin gelang es uns, als erstes Boulevardmedium noch vor 'Bild', 'Bunte' und der 'Tagesschau' ein Foto des verunfallten Nationalhelden Michael Schumacher zu veröffentlichen." Weiters heißt es in der Mitteilung: "Wir haben unter Einhaltung der üblichen journalistischen Moralstandards einen Investigativ-Reporter als Krankenschwester verkleidet und in die Grenobler Klinik geschickt. Sollte es dabei zu einer tragischen Verwechslung mit einem anderen prominenten Crashpiloten gekommen sein, bedauern wir das ein bisschen."

Der Spott des Magazins richtet sich also hauptsächlich gegen die Berichterstattung über Schumachers Unfall in den Medien und die Belagerung des Krankenhauses in Grenoble. Im Blattinneren wird das Humorverständnis aber noch weiter auf die Probe gestellt. So sind dort etwa Grafiken abgedruckt, wie Eltern ihren Kindern den Schumacher-Skiunfall "mit Spiel und Spaß" erklären können. Dazu gehört ein Helm-Puzzle ("Bereitet wenig Kopfzerbrechen!"), ein Fehlersuchbild, das Schumacher mit verbundenem Kopf zeigt, und ein Labyrinth-Rätsel: der falsche Weg über ein felsiges Gebiet führt ins Spital.