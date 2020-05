Krönung: 404.000 Zuseher bei ORF-Live-Übertragung

Bei der rund achtstündigen Live-Übertragung des ORF vom Thronwechsel in den Niederlanden sind am Dienstag bis zu 404.000 Menschen vor den Fernsehern gesessen. Während die Abdankung der niederländischen Königin Beatrix im Schnitt 236.000 Zuseher verfolgten, sahen der Inthronisierung ihres Sohnes Willem-Alexander durchschnittlich 377.000 Menschen zu. Hier wurde auch der Spitzenwert von 404.000 Zusehern erreicht. Das gab der ORF am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.

Zum Vergleich: Die Heirat des britischen Thronfolgers William mit Kate Middleton am 29. April, einem Freitag, verfolgten im Schnitt 899.000 Zuseher, wobei der Spitzenwert von 930.000 rund um das royale "Ja" erreicht wurde. Wenige Wochen später saßen 714.000 Österreicher vor dem Fernseher, als Charlene bei ihrer Hochzeit mit Albert von Monaco Tränen vergoss.