Thomas Kralinger ist neuer VÖZ-Präsident

Die Vorstandsmitglieder des Verbandes Österreichischer Zeitungen (VÖZ) haben am Mittwoch einstimmig Thomas Kralinger zum neuen Präsidenten gewählt. Der KURIER- und Mediaprint-Geschäftsführer folgt damit auf Hans Gasser, der nach seinem Ausscheiden aus dem WirtschaftsBlatt auch seine Funktion im Verlegerverband am Mittwoch zurückgelegt hat. Darüber hinaus wurden Wolfgang Bretschko, Vorstand der Styria Media Group AG, und Rainer Eder, Eigentümervertreter der Österreichischen BauernZeitung, ins Präsidium gewählt.



Kralinger plädierte in einer ersten Stellungnahme für ein neues Selbstbewusstsein der Branche. "Zeitungen und Magazine waren bereits in wirtschaftlich ruhigerem Fahrwasser unterwegs. Die unsichere gesamtwirtschaftliche Lage hat auch Auswirkungen auf die Werbeerlöse und vor allem international gesehen verstärkt sich der Eindruck, dass Printmedien in der Krise stecken," so Kralinger. "Doch Weltuntergangsprophezeiungen sind für Österreichs Zeitungen und Magazine meines Erachtens verfehlt. Denn noch immer erreichen die VÖZ-Mitgliedsmedien knapp 90 Prozent der Gesamtbevölkerung und zu Recht wird weiterhin jeder zweite Werbe-Euro in Print investiert." Die Printmedien würden sich derzeit innovativ zeigen, um den neuen Lesergewohnheiten zu entsprechen. Kralinger forderte von der Politik eine substanzielle Erhöhung der Presseförderung und ein modernes Urheberrechtrecht.