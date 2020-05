The Economist profitiert noch

Reichweite stieg um 6,4 Prozent

Robert Wilson, noch bis 16. Juli Non-Executive Chairman der Economist Group, resümiert die positive Unternehmensentwicklung als auf der Stärke des Economist basierend. Er kündigt an, dass das Unternehmen es anstrebe weiterhin über dem Marktdurchschnitt zu wachsen. Er macht kein Geheimnis daraus, dass für das kommende Jahr mit einem schlechteren Ergebnis zu rechnen sei. Die Einbruch des Werbemarktes wird auch seine Spuren in der Unternehmensbilanz 2009 hinterlassen. Zwischen Juli und Dezember 2008 stieg die Reichweite von The Economist um 6,4 Prozent auf 1,39 Millionen Ausgaben pro Woche.