Telekom Austria Group übernimmt Kabel-Anbieter

at, euDie Telekom Austria Group expandiert in Südosteuropa. Der Konzern übernimmt den Kabelnetz-Anbieter blizoo in Mazedonien. In Kombination mit der mazedonischen Tochter Vip operator avanciert die Telekom Austria Group nach dieser Übernahme, die noch von Wettbewerbsbehörden zu prüfen ist, zum Komplettanbieter in dem südosteuropäischen Markt.