Telekom Austria entwickelt Gruppen-Portal

TelekomAustria.com ist nun für die Darstellung auf unterschiedlichen großen Nutzer-Screens geeignet. Im Zuge dieser Anpassung kamen Feature wie interaktive Geo-Maps, ein Kalender mit Outlook-Schnittstelle sowie Event-Downloads und ein Erinnerungsservice hinzu. Der Nachrichtenbereich ist in verschiedene Kanäle gegliedert, wodurch in der Ansprache verschiedener Zielgruppen und Stakeholder des Holding-Unternehmens differenziert wird.



"Wir haben einerseits eine System-Harmonisierung innerhalb Österreichs abgeschlossen, andererseits eine zukunftssichere technische Basis für den Web-Auftritt geschaffen", kommentiert Konzernsprecher Peter Schiefer die erfolgten Arbeiten.



In die operative Umsetzung waren außerhalb des Konzerns die Seso Media Group - Design und Frontend - und Cyberhouse - Umsetzung und Backend - involviert.