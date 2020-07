tele.ring misst Online-BS

Um die Nachfrage nach der Promotion Unschlagbär zu stimulieren und die Beteiligung daran auf einem definierten Niveau zu halten, sind Preise ausgelobt, die nach Beendigung der Spielzeit am 3. Juni 2014 an die "Stärksten" und an jene, die noch stärker werden können, vergeben werden sollen.



Die Online-Promotion wurde von Holzhuber Impaction konzipiert und gemeinsam mit Tunnel23.com umgesetzt.



Um die crossmediale Verknüpfung zwischen dieser Online- Promotion respektive deren Anbindung an den TV-Spot zu zeigen, hier noch der Bären-Film: