tele.ring erweitert Bastas Realität

"Inhalt des Spiels ist es, möglichst viele Buchstaben-Teil von Basta ND sowie LG-Handies in der vorgegebenen Spielzeit zu sammeln. Andere Buchstaben führen zu Punkteabzügen und beim Bewegen des Augmented Reality-Auslösers, der Printanzeige, wird eine Zusatzbonus-Funktion ausgelöst", skizziert Michael Katzlberger, Geschäftsführer und Chefkreativer von Tunnel23.com das Spielprinzip.



Wie Basta ND wird auch das Game beworben. Dafür werden Online-Werbemittel, in denen in einer zweidimensionalen Umgebung das Game vorab getestet werden kann, Social Media-Kommunikation und klassische Werbemittel wie Print-Anzeigen und Ambient Media-Werbemittel eingesetzt. Die Klassiker realisiert die tele.ring-Leadagentur Blink.

Credits:

Auftraggeber: tele.ring; Peter Hrubi;

Kreativagentur: Tunnel23.com, Creative Director: Michael Katzlberger; Art Director: Adam Tubak; Augmented Reality-Umsetzung: Markus Wildzeiss; Beratung: Leo Ochsenbauer;

Klassik-Agentur: Blink;

Media-Agentur: MediaCom Vienna.



