Tele 5 beginnt Österreich-Vermarktung

ATV erweitert mit Tele 5 seine Vermarktungskapazität also Reichweite und verfügbares Werbe-Inventar. Ludwig Bauer, ATV-Geschäftsführer spricht in diesem Zusammenhang von "einer deutlich erweiterten Bandbreite an bietbarer Kommunikationsfläche".



Kai Blasberg, Geschäftsführer vonb Tele 5, rechnet mit einem Reichweiten-Gewinn basierend auf der "bestehende Nachfrage und der hohen Sympathie", die der Sender bei seinen derzeitigen Sehern in Österreich genießt.