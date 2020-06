Teeverband.at in frischer Tasse

Die jetzt verfügbare Website ist in ihrer ersten Phase. Im nächsten Ausbauschritt will der Verband sein Kommunikationsmedium um einen Downloadbereich sowie um Fakten zum österreichischen Teemarkt, Bildmaterial und Presse-Informationen erweitern. Teeverband .at ist technisch so adaptiert, dass darauf auch mit mobilen Endgeräten zugegriffen werden kann.