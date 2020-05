TBG Digital optimiert Twitter-Brand-Pages

Twitters Brand-Pages sind ein exklusives Erlebnis. Das Microblogging-Unternehmen hat diese Auftritte auf Marken wie American Express, Best Buy, Bing, Chevy, Coca-Cola, Dell, Disney Pixar, General Electric, Heineken, HP, Intel, Jet Blue, Kia, McDonald's, Nike Basketball, etc. derzeit beschränkt.



Simon Mansell, CEO von TBG Digital, skizziert die Vorteile der "Enhanced Profil Pages" des Unternehmens so: "Es ist beispielsweise viel einfacher, die Nutzer @klm zu schicken, als auf eine lange Web-URL. Außerdem kann der Content und der Stil auf das, was User sehen wollen, zugeschnitten werden."



