Tailored Apps Sternewelt

Die Zielgruppe und Nutzer des Katalogs sind mit der App im Vorteil der Geolokalisierbarkeit von Hotels in der näheren Umgebung des jeweiligen individuellen Aufenthaltsorts.



Die App weist drei zentrale Funktionen auf: Hotel-Suche inklusive von Filtern wie Kategorie, Ort, Name, Preis, Sterne. Der Ergebnis-Index erfolgt als Liste oder als Kartenansicht. Es folgt die Hotel-Detail-Ansicht mit Preisen, Kontaktdaten, Spezial-Angeboten, etc. und dazu kommt die unmittelbare Anfragemöglichkeite.

Das dritte Kernmerkmal der App ist die Ausweisung von Angeboten der Sternewelt-Hotels, die weder Standort noch Kategorie des erfassten Betriebes berücksichtigt.



Der Katalog selbst wird über die Österreich Werbung vertrieben und an 5.000 Entscheidungsträger versandt.



